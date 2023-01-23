『Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ ミント 70【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 21分に出品され03月07日 10時 21分に終了予定です。即決価格は8,478円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ ミント 70
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :37×90×2cm
・本体重量:0.18kg
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 29.00 cm
奥行 : 38.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8478円
983 入札履歴
終了
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