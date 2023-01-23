『Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ グリーン 75【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月15日 15時 56分に出品され05月15日 15時 56分に終了予定です。即決価格は8,478円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ グリーン 75



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :39×95×2cm

・本体重量:0.19kg



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 29.00 cm

奥行 : 38.00 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。