『Zゲージ T019-3 国鉄 C11 蒸気機関車 165号機タイプ 門デフ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 17時 25分に出品され03月23日 17時 25分に終了予定です。即決価格は8,478円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Zゲージ T019-3 国鉄 C11 蒸気機関車 165号機タイプ 門デフ
【商品説明】
・対象年齢 :8才以上
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 6.10 cm
奥行 : 18.60 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
TOMIX HOゲージ サハ111 1500 横須賀色 HO-6005 鉄道模型 電車
¥ 8474
KATO Nゲージ 156系 修学旅行電車 ひので・きぼう 増結 4両セット 10-1300 鉄道模型 電車
¥ 8474
KATO Nゲージ 181系 100番台 とき・あずさ 増結 6両セット 10-1148 鉄道模型 電車
¥ 8474
KATO Nゲージ アルプスの赤い客車 Ew I 4両基本セット 10-1413 鉄道模型 客車
¥ 8474
ロクハン Zゲージ Zショーティー 500系 TYPE EVA スターターセット SG004-2 鉄道模型 入門セット SG004-2
¥ 8473
KATO Nゲージ アルプスの氷河特急 基本セット 3両 10-1816 鉄道模型 電気機関車
¥ 8473
KATO Nゲージ 221系リニューアル車 大和路快速 増結セット 4両 10-1492 鉄道模型 電車
¥ 8472
KATO Nゲージ E5系新幹線「はやぶさ」 増結セットB 4両 10-1665 鉄道模型 電車
¥ 8472
KATO Nゲージ EF65 1000 前期形 JR貨物2次更新車色 3019-8 鉄道模型 電気機関車
¥ 8471
KATO Nゲージ EF65 1000 前期形 JR貨物2次更新車色 3019-8 鉄道模型 電気機関車
¥ 8471
KATO Nゲージ 181系 100番台 とき・あずさ 増結 6両セット 10-1148 鉄道模型 電車
¥ 8471
KATO Nゲージ 阪急電鉄 9300系 増結 4両セット 10-1279 鉄道模型 電車
¥ 8471
BRIO 大型車庫 33736
¥ 8471
トミーテック 鉄道コレクション 東急電鉄1000系（きになる電車） 3両セット
¥ 8471
新品鉄道模型 1/150 島式ホームセット(都市型) 照明付 [4275]
¥ 8470
TOMIX 92088 JR 115-2000系近郊電車（身延線・茶色）3両セット トミックス Nゲージ ※
¥ 8470
トラムウェイ TW-55AT-1 キハ55バス窓（後期急行色）、動力なし
¥ 8470
トラムウェイ HOゲージ TW-26AT-2 キハ26バス窓(準急色)動力なし 鉄道模型
¥ 8470
落札価格8478円
952 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！