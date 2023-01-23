『Zゲージ T019-3 国鉄 C11 蒸気機関車 165号機タイプ 門デフ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 17時 25分に出品され03月23日 17時 25分に終了予定です。即決価格は8,478円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Zゲージ T019-3 国鉄 C11 蒸気機関車 165号機タイプ 門デフ



【商品説明】

・対象年齢 :8才以上



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 6.10 cm

奥行 : 18.60 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。