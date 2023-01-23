『Golden Gate Shelton Series レザーストラップ マンドリン用 ウォルナットブラウン SG-5511【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 11時 39分に出品され03月16日 11時 39分に終了予定です。即決価格は8,478円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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フラットマンドリン用

ウォルナットブラウン