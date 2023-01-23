『ヘム リュックサック ST-283-02 レディース キナリ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 18時 18分に出品され03月22日 18時 18分に終了予定です。即決価格は8,478円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヘム リュックサック ST-283-02 レディース キナリ



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ43cmxヨコ29cmxマチ13cm

・ポケットの数:3(外側1/内側2)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: キャンバス

・重量:520g



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 39.40 cm

奥行 : 44.00 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ヘム

リュックサック

ST-283-02

レディース

キナリ