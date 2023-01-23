『ヘム リュックサック ST-283-02 レディース キナリ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 18時 18分に出品され03月22日 18時 18分に終了予定です。即決価格は8,478円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヘム リュックサック ST-283-02 レディース キナリ
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ43cmxヨコ29cmxマチ13cm
・ポケットの数:3(外側1/内側2)
・留め具の種類: ファスナー
・表地: キャンバス
・重量:520g
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 39.40 cm
奥行 : 44.00 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8478円
258 入札履歴
終了
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