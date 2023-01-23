『ガラスケース471 間口41×奥行22×高さ29cm（ケース内寸） 黒塗 人形ケース 木製戸付 雛人形 木目込人形【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 12時 05分に出品され04月28日 12時 05分に終了予定です。即決価格は8,477円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ガラスケース471 間口41×奥行22×高さ29cm（ケース内寸） 黒塗 人形ケース 木製戸付 雛人形 木目込人形



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