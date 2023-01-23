『molten(モルテン) バスケットボール審判員用ホイッスル ブラッツァ BLAZZA バスケットプロセット RA0040-KS【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 19時 18分に出品され04月14日 19時 18分に終了予定です。即決価格は8,477円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
molten(モルテン) バスケットボール審判員用ホイッスル ブラッツァ BLAZZA バスケットプロセット RA0040-KS
【商品説明】
・サイズ: 幅19mm 長さ55mm 高さ27mm
・付属品: シリコーン製ネックストラップ付き
・本体材質: ABS樹脂+ステンレス系エラストマー+チタン
・音量: 約125dB/10cm 周波数3.74kHz&4.10kHz
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 18.80 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8477円
693 入札履歴
終了
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