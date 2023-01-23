『molten(モルテン) バスケットボール審判員用ホイッスル ブラッツァ BLAZZA バスケットプロセット RA0040-KS【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 19時 18分に出品され04月14日 19時 18分に終了予定です。即決価格は8,477円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

molten(モルテン) バスケットボール審判員用ホイッスル ブラッツァ BLAZZA バスケットプロセット RA0040-KS



【商品説明】

・サイズ: 幅19mm 長さ55mm 高さ27mm

・付属品: シリコーン製ネックストラップ付き

・本体材質: ABS樹脂+ステンレス系エラストマー+チタン

・音量: 約125dB/10cm 周波数3.74kHz&4.10kHz



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 18.80 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。