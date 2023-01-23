『ゲラン 香水 ラプチ ローブノワール オードパルファム 50ml【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 15時 04分に出品され03月24日 15時 04分に終了予定です。即決価格は8,477円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 フルーティーフローラルノートのフレグランスです。スイートで爽快でエレガントな香り。トップ：ベルガモット、ブラックチェリー、アーモンド、ベリー類。ミドル：ブルガリア産のばら、トルコのローズアブソリュ。ベース：リコリス、パチョリ、ラプサンのお茶。2012年発表。【La Petite Robe Noire Eau De Parfum Spray】【50ml】【女性用オードパルファム】【La Petite Robe Noire】【人気/プレゼント】