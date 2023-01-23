『ペットカート 折り畳み 4輪 ストッパー付き 通気性抜群 小物入れ 手洗い可能 軽量 ドッグカート分離式 対面式 ペット用品収納 組立簡単 小動物 お出かけ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 08時 39分に出品され03月21日 08時 39分に終了予定です。即決価格は8,477円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ご注意：品質問題以外は返品できません、ご了承ください。

材質 カバー：オクスフォード紡績

フレーム：スチール サイズ

タイヤ：EVA

耐荷重 約15kg

サイズ：折りたたみ前：100cm*70cm*45cm 折りたたみ後：20cm*80cm

足踏みストッパー付き

直進固定レバー付き

360度回転できる前輪

前の車輪は360度回転するので、方向転換もスムーズです。 顔を出す部分も2箇所あります。

振動を吸収できる

様々な路面に対応できる

飛び出し防止用リードや転倒防止用リストストラップ付き

ワンタッチ式

収納便利