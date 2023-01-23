『猫用トイレ 本体 ドーム型 ネコトイレ 猫トイレ 砂の飛び散り防止 大型商品 おしゃれ スタイリッシュ キャットグッズ トイレタリー 猫用品 cat【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 12時 42分に出品され03月12日 12時 42分に終了予定です。即決価格は8,477円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
おしゃれなデザインの猫用トイレ。
ドーム型で砂の飛び散り防止も
引き出し式トレーで砂の入れ替えも簡単
スタイリッシュでリビングに馴染みやすいのも嬉しいですね。
【サイズについて】
画像をご参照ください。
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落札価格8477円
555 入札履歴
終了
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