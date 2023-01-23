『猫用トイレ 本体 ドーム型 ネコトイレ 猫トイレ 砂の飛び散り防止 大型商品 おしゃれ スタイリッシュ キャットグッズ トイレタリー 猫用品 cat【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 12時 42分に出品され03月12日 12時 42分に終了予定です。即決価格は8,477円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 おしゃれなデザインの猫用トイレ。

ドーム型で砂の飛び散り防止も

引き出し式トレーで砂の入れ替えも簡単

スタイリッシュでリビングに馴染みやすいのも嬉しいですね。



【サイズについて】

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