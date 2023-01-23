『MOGU(モグ) ソファカバー レッド 赤 たまごソファ 専用カバー(全長約130?)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 12時 12分に出品され04月21日 12時 12分に終了予定です。即決価格は8,477円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MOGU(モグ) ソファカバー レッド 赤 たまごソファ 専用カバー(全長約130?)
【商品説明】
・からだの動きに心地よくフィットする、パウダービーズの「たまごソファ」専用カバー
・サイズ:約 横60×縦130cm
・重量: 約510g
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 550.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8477円
654 入札履歴
終了
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