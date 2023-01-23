『水陸両用 エアークッションテント オレンジ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月12日 00時 10分に出品され04月12日 00時 10分に終了予定です。即決価格は8,477円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アウトドア サンシェード

【商品名】

水陸両用 エアークッションテント オレンジ



【商品説明】

・サンシェードの後方にはメッシュウィンドウとカーテンが備え付けられており、カーテンを開けることで気持ちの良い風が通ります

・公園、ビーチ、プール、キャンプ場、アウトドアからインドアまで様々な場所で大活躍間違いなしのエアクッションテントです

・吸気口を開けて空気を取り込み簡単に設営できます。 付属の専用ショルダーポーチにコンパクトに収納可能。

・大人1人を大きく包み込むようなエアークッションに、日差しをカットするサンシェードを付けたレジャーテント

・耐荷重量は約300kgの特大エアクッションは家族でゆったりくつろげ、レジャーシーンに最適です



【サイズ】

高さ : 20.60 cm

横幅 : 25.40 cm

奥行 : 33.20 cm

重量 : 3.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。