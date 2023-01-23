『Vilgazz スーツケース sサイズ 防水 スーツケース アルミフレームタイプ キャリーバッグ 機内持ち込み 2泊3日 TSAロック 静音【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 20時 18分に出品され03月10日 20時 18分に終了予定です。即決価格は8,476円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Vilgazz スーツケース sサイズ 防水 スーツケース アルミフレームタイプ キャリーバッグ 機内持ち込み 2泊3日 TSAロック 静音



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 23.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 59.00 cm

重量 : 3.65 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。