『Vilgazz スーツケース sサイズ 防水 スーツケース アルミフレームタイプ キャリーバッグ 機内持ち込み 2泊3日 TSAロック 静音【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 20時 18分に出品され03月10日 20時 18分に終了予定です。即決価格は8,476円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Vilgazz スーツケース sサイズ 防水 スーツケース アルミフレームタイプ キャリーバッグ 機内持ち込み 2泊3日 TSAロック 静音
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 23.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 59.00 cm
重量 : 3.65 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8476円
897 入札履歴
終了
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