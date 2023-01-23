『シャープ ウェアラブル ネックスピーカー AQUOS サウンドパートナー AN-SS2-R レッド【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 12時 49分に出品され03月21日 12時 49分に終了予定です。即決価格は8,476円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 レッド AN-SS2-R

Color:レッド

寸法（幅×奥行き×厚さ） 184×185×18mm本体/60×60×22mm送信機

質量 約88g（本体）/約40g（送信機）

音楽再生時間 約16時間

通信方式 Bluetooth 5.0（HSP / HFP / A2DP / AVRCP）

到達距離 直線見通し約10m