『シャープ ウェアラブル ネックスピーカー AQUOS サウンドパートナー AN-SS2-R レッド【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 12時 49分に出品され03月21日 12時 49分に終了予定です。即決価格は8,476円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
レッド AN-SS2-R
Color:レッド
寸法（幅×奥行き×厚さ） 184×185×18mm本体/60×60×22mm送信機
質量 約88g（本体）/約40g（送信機）
音楽再生時間 約16時間
通信方式 Bluetooth 5.0（HSP / HFP / A2DP / AVRCP）
到達距離 直線見通し約10m
交響曲全集 レナード・バーンスタイン＆ウィーン・フィル(5CD＋ブルーレイ・オーディオ)
¥ 8472
CDプレーヤー 30W CDステレオシステムミニコンポ FMラジオ Bluetooth対応 USB/AUX入力 ヘッドフォンジャック 日本語
¥ 8471
ロジテック ポータブルCDプレーヤー リモコン付属 有線＆Bluetooth対応 ホワイト LCP-PAPB02WH
¥ 8471
JOLIKE MP3 MP4 プレーヤー M5-16GB-Black ブラック
¥ 8470
94 Hours Mini Digital Voice Recorder Voice Activated Recorders with Playback - Upgraded Small Tape Recorder for Lectures， Meetin欧米で人気の並行輸入品
¥ 8470
DORNLAT MP3 MP4プレーヤー 関連パーツ Cases-AQUOS sense4 plus-lanse ブラック
¥ 8470
IODATA CDレコSE(ホワイト) CDレコーダー スマホ CD取り込み パソコン不要 ケーブル接続で取り込み iPhone/iPad/
¥ 8470
シャープ Bluetooth送信機同梱 テレビ用ワイヤレススピーカー（ブラック）生活防水（IPX4相当）対応AQUOSサウンドパートナー(ブラック)
¥ 8470
バッファロー iPhone スマホ CD 取り込み CDレコーダー パソコン不要 プレーヤー iOS ・ Android/iPad/ウォーク
¥ 8469
とうしょう ダビング レコーダー 録画機能 DVD USB SD VHSテープ 8mmテープ 簡単ダビング ブラック BR-270
¥ 8469
MUZEN（ミューゼン） Wild Mini IPX5防水相当 Bluetoothスピーカー ジャングルグリーン
¥ 8467
ＪＡＰＰＹ フットスイッチ（旧春日電機 KJFL1-2 同等品） 小形 2連 1ｃ×2接点 JFL1-2
¥ 8463
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¥ 8463
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¥ 8463
オリンパス OLYMPUS ステレオICレコーダー Voice Trek V-873 ブラック 8GB
¥ 8459
東芝 CDプレーヤー TY-P2
¥ 8457
ソニー ワイヤレスポータブルスピーカー: 防水 / 防塵 / Bluetooth対応 / 重低音モデル / マイク付き/ 軽量 コンパクト 20
¥ 8457
ソニー ワイヤレスポータブルスピーカー: 防水 / 防塵 / Bluetooth対応 / 重低音モデル / マイク付き/ 軽量 コンパクト 20
¥ 8457
落札価格8476円
776 入札履歴
終了
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