『新品 グレン・ミラー・オーケストラの世界 CD5枚組／ （CD） VCS-1065〜1069【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 20時 26分に出品され03月04日 20時 26分に終了予定です。即決価格は8,476円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 グレン・ミラー生誕１００年、没後６０年。カウント・ベイシー、ベニー・グッドマン、デューク・エリントン等と共にスウィングジャズ・ビッグ・バンドの代表奏者に挙げられ、ポピュラー音楽史上永遠にその名を残す、グレン・ミラー・オーケストラ栄光のヒット曲集！名作グレン・ミラー物語などの映画使用曲などを含む全９７曲！その軌跡をステレオ録音で再現！！



ＣＤ５枚組／化粧箱入り／CDサイズ別冊解説書付き



発売日：2004/01/21

品番：VCS-1065〜1069 JAN：4988002511358

発売元：ビクターエンタテインメント株式会社



＜収録内容＞

ディスク1：ムーンライト・セレナーデ

全19曲収録



ディスク2：アメリカン・パトロール

全19曲収録



ディスク3：茶色の小瓶

全19曲収録



ディスク4：チャタヌーガ・チュー・チュー

全19曲収録



ディスク5：イン・ザ・ムード（ライヴ）

全21曲収録



全97曲収録！