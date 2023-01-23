『アークライト ブラス: ランカシャー 完全日本語版 (2-4人用 60-120分 14才以上向け) ボードゲーム【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 09時 15分に出品され03月28日 09時 15分に終了予定です。即決価格は8,474円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アークライト ブラス: ランカシャー 完全日本語版 (2-4人用 60-120分 14才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】

・対象年齢 :14才以上

・プレイ人数: 2~4人

・プレイ時間: 60~120分

・メーカー希望小売価格: 8200円(税別)

・本体サイズ: 300×300×50mm



【サイズ】

高さ : 5.30 cm

横幅 : 30.20 cm

奥行 : 30.20 cm

重量 : 1.99 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ アークライト

ブラス:

ランカシャー

完全日本語版

(2-4人用

60-120分

14才以上向け)

ボードゲーム