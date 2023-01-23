『アークライト ブラス: ランカシャー 完全日本語版 (2-4人用 60-120分 14才以上向け) ボードゲーム【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 09時 15分に出品され03月28日 09時 15分に終了予定です。即決価格は8,474円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アークライト ブラス: ランカシャー 完全日本語版 (2-4人用 60-120分 14才以上向け) ボードゲーム
【商品説明】
・対象年齢 :14才以上
・プレイ人数: 2~4人
・プレイ時間: 60~120分
・メーカー希望小売価格: 8200円(税別)
・本体サイズ: 300×300×50mm
【サイズ】
高さ : 5.30 cm
横幅 : 30.20 cm
奥行 : 30.20 cm
重量 : 1.99 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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204 入札履歴
終了
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