『カラーチャート フォトフレームL（横型） 72 Blue mist【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 22時 27分に出品され03月22日 22時 27分に終了予定です。即決価格は8,474円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラーチャート フォトフレームL（横型） 72 Blue mist
商品コード：37064771770
型番：AAG4472
サイズ：本体サイズ：W311xH110xD5mm_open/Ｌ版対応/121g
カラー：７２ Ｂｌｕｅ ｍｉｓｔ
使い手の個性を表現するカラーシリーズ
素材原材料:牛革
生産国:日本
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落札価格8474円
649 入札履歴
終了
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