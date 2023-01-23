『PetSafe(ペットセーフ) イージーウォーク ネコ用ハーネス&バンジーリード (L、ライラック)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 02時 42分に出品され03月23日 02時 42分に終了予定です。即決価格は8,474円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PetSafe(ペットセーフ) イージーウォーク ネコ用ハーネス&バンジーリード (L、ライラック)



【商品説明】

・ショルダーストラップと腹部のストラップで色を分けているので見分けがつけやすい

・伸縮性のあるリードがついています

・猫ちゃんのデリケートなのど元に圧力を加えないつくりになっています

・獣医師と共同開発した猫用のハーネス

・腹部のストラップについた留め具で取り付け、取り外し簡単!



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 18.00 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。