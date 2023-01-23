『ニュートロ ナチュラル チョイス ラム&玄米 中型犬~大型犬用 成犬用 7.5kg ドッグフード【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 15時 57分に出品され03月28日 15時 57分に終了予定です。即決価格は8,474円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ニュートロ ナチュラル チョイス ラム&玄米 中型犬~大型犬用 成犬用 7.5kg ドッグフード



【商品説明】

・原産国:アメリカ合衆国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :44×72×8cm

・本体重量:7.5kg

・総合栄養食



【サイズ】

高さ : 12.10 cm

横幅 : 43.00 cm

奥行 : 67.09 cm

重量 : 7.63 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。