『ニュートロ ナチュラル チョイス ラム&玄米 中型犬~大型犬用 成犬用 7.5kg ドッグフード【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 15時 57分に出品され03月28日 15時 57分に終了予定です。即決価格は8,474円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ニュートロ ナチュラル チョイス ラム&玄米 中型犬~大型犬用 成犬用 7.5kg ドッグフード
【商品説明】
・原産国:アメリカ合衆国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :44×72×8cm
・本体重量:7.5kg
・総合栄養食
【サイズ】
高さ : 12.10 cm
横幅 : 43.00 cm
奥行 : 67.09 cm
重量 : 7.63 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8474円
580 入札履歴
終了
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