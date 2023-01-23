ガーデニング | 三洋化成 透明ホース 12×16 50m ドラム巻 TM1216D50T 1巻【2025年度カレンダ】

商品情報

ガーデニング 園芸用品 ガーデニング 花

流体をしっかり確認できるクリアタイプです。

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【商品名】

ガーデニング | 三洋化成 透明ホース 12×16 50m ドラム巻 TM1216D50T 1巻

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【商品内容】

流体をしっかり確認できるクリアタイプです。





【商品スペック】

その他仕様：

外径(mm):16

長さ(m):50

内径(mm):12

使用圧力(MPa):0.53

許容曲げ半径(mm以上):61

最小曲げ半径(mm):61

使用温度範囲():0〜60

使用温度範囲():0〜60

最小曲げ半径(mm):61

食品衛生法適合品

色:クリア

送排水用。



塩化ビニール樹脂(PVC)



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