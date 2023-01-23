『ガーデニング | 三洋化成 透明ホース 12×16 50m ドラム巻 TM1216D50T 1巻【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 16時 03分に出品され04月08日 16時 03分に終了予定です。即決価格は8,474円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ガーデニング 園芸用品 ガーデニング 花
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
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【商品名】
ガーデニング | 三洋化成 透明ホース 12×16 50m ドラム巻 TM1216D50T 1巻
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【商品内容】
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
【商品スペック】
その他仕様：
外径(mm):16
長さ(m):50
内径(mm):12
使用圧力(MPa):0.53
許容曲げ半径(mm以上):61
最小曲げ半径(mm):61
使用温度範囲():0〜60
使用温度範囲():0〜60
最小曲げ半径(mm):61
食品衛生法適合品
色:クリア
送排水用。
塩化ビニール樹脂(PVC)
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落札価格8474円
958 入札履歴
終了
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