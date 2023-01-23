『松王商事 ささえる君 雑袋/45Lポリ袋自立式補助具 3個セット 黒 SASAERUKUN-H50-3P【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 08時 31分に出品され04月01日 08時 31分に終了予定です。即決価格は8,474円に設定されています。現在262件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

松王商事 ささえる君 雑袋/45Lポリ袋自立式補助具 3個セット 黒 SASAERUKUN-H50-3P



【商品説明】

松王商事 ささえる君 雑袋/45Lポリ袋自立式補助具 3個セット 黒 SASAERUKUN-H50-3P

・入数:1セット(3個入)

・本体カラー:黒 使用時直径(cm):約33～38φ

・材質:ポリエチレン 収納時サイズ(cm):9Φ×長さ50

・高さ(cm):50 併用袋サイズ:雑袋や45Lゴミ袋他

X099MJP3ZD



【サイズ】

高さ : 8.70 cm

横幅 : 9.40 cm

奥行 : 52.00 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。