『AGF ブレンディ ザリットル 烏龍茶 6本×24箱入 インスタント スティック 粉末【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 10時 53分に出品され03月18日 10時 53分に終了予定です。即決価格は8,473円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【送料無料／一部地域除く】

【一個あたり 505円（税込）】

水とまぜればすぐできる、ストックにも便利なパウダータイプの烏龍茶。すっきり華やかな味わいです。



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北海道 1個口あたり 715円（税込）

沖縄県 1個口あたり 2，420円（税込）



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