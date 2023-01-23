『あすつく対応 「直送」 Ｗｅｒａ社（Ｗｅｒａ） ［028074］ トルクスドライバーHF 4本セット ポイント5倍【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 10時 49分に出品され03月26日 10時 49分に終了予定です。即決価格は8,473円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※ こちらの画像は代表画像となります。部品や類似品等の場合があります。型番と商品名をご確認下さい。【特長】 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 Wera独自のトルクス［［Ｒ下］］HF形状は、トルクス［［Ｒ下］］ねじとの驚異的なフィット感を実現しています。 ハンドルの下部が六