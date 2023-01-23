NEWS LIVE TOUR 2020 STORY (初回生産限定盤) (BD) Blu-ray【2025年度カレンダ】

商品情報

（中古品）NEWS LIVE TOUR 2020 STORY (初回生産限定盤) (BD) Blu-ray

※お届け：受注後に再メンテ、梱包します。



【注意事項】

写真は代表例であり、リモコン、外箱、説明書等の各種付属品が付属しない場合がございます。

中古品なので、経年による使用感や日焼け、スレ傷等の劣化がございます。ご承知おき下さいませ。

また付属品が、純正ではない場合がございます。

イヤホン、カートリッジ、インク、PCオフィスソフト(商品名に搭載記載とあっても)など消耗品に関しましては基本付属しません。

タイトルに限定版／特典付／〇〇付／〇〇同梱などの記載がある場合もそれら本体以外の同梱物が付属しているとは限りません。

コミック、CD，DVDはレンタルアップ品の場合もございます。

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