『山善(YAMAZEN) キュリオム タワー型 アンプ内蔵 ダブルスピーカー (ウーファー付き) TWS-72(DB)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 22時 25分に出品され03月29日 22時 25分に終了予定です。即決価格は8,473円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山善(YAMAZEN) キュリオム タワー型 アンプ内蔵 ダブルスピーカー (ウーファー付き) TWS-72(DB)
【商品説明】
・インピーダンス:4オーム
・スピーカー(1台あたり):ツイーター=51mm×1、センター=76mm×1、バス(ウーファー)=152mm×1
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・周波数特性:40Hz-18kHz
・実用最大出力(メイン+サテライトスピーカー):72W (ツイーター=6W×2、センター=10W×2、バス(ウーファー)=20W×2)
・本体サイズ:幅12×奥行26.3×高さ47cm
・本体重量:約9kg (メインスピーカー5kg、サテライトスピーカー4kg)
・電源:100V(50/60Hz)
【サイズ】
高さ : 31.80 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 54.00 cm
重量 : 9.66 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
シャープ Bluetooth送信機同梱 テレビ用ワイヤレススピーカー（ホワイト）生活防水（IPX4相当）対応AQUOSサウンドパートナー A
¥ 8473
国内正規品MF34d Dayton Audio フィルム・コンデンサー(250V) 60.0μF 「2個セット」 FC250V60
¥ 8473
Bluetooth スピーカー、W-KING 60W RMS(80W ピーク)大音量 ポータブル ブルートゥース スピーカー IPX6防水
¥ 8472
パイオニア 13cm 3ウェイスピーカー TS-A1370F
¥ 8471
MASSIVE OE-180T II W ハイインピーダンス 天井埋込スピーカー シーリングスピーカー
¥ 8470
B-1111ジャージィークロス黒(190cm幅)3m単位【送料無料】スピーカークロス・スピーカーネット用
¥ 8470
Bose Quiet Comfort 25 Headphones Ear Cushion Kit， Black
¥ 8470
Symphonized Portable Bluetooth Speakers - Small Bluetooth Outdoor Speaker for Patio ＆ Home， Out Door Loud Bluetooth Speakers， Bluetooth Wireless Loud
¥ 8470
Nakamichi SP-T13 13mm KSV Tweeter System， Pair， Black
¥ 8470
Hermitshell Hard Travel Case for BUGANI M83 Waterproof Outdoor Speakers Bluetooth Speakers
¥ 8470
Mi Compact Bluetooth Speaker 2
¥ 8470
Design Engineering Speaker Baffles - Pair - 5-1/4 Inch Round Slim(並行輸入品)
¥ 8470
PIONEER TS-A4670F 4インチ x6 4ウェイ 同軸スピーカー ブラック
¥ 8470
Skar オーディオ RPX シリーズ同軸スピーカー 4 inch RPX4
¥ 8470
Zyyini Bluetooth スピーカー， レトロ スピーカー， ポータブル ワイヤレス S
¥ 8470
Plantronics Calisto 5300-M USB-A
¥ 8470
黒御影石オーディオボード 山西黒 厚み ２０ミリベース ５５０×２００ミリ 約７ｋｇ 大理石オーダーメイド 石専門店.com
¥ 8470
黒御影石オーディオボード 山西黒 厚み ２０ミリベース ４５０×２５０ミリ 約７ｋｇ 大理石オーダーメイド 石専門店.com
¥ 8470
落札価格8473円
957 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！