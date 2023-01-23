『山善(YAMAZEN) キュリオム タワー型 アンプ内蔵 ダブルスピーカー (ウーファー付き) TWS-72(DB)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 22時 25分に出品され03月29日 22時 25分に終了予定です。即決価格は8,473円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

山善(YAMAZEN) キュリオム タワー型 アンプ内蔵 ダブルスピーカー (ウーファー付き) TWS-72(DB)



【商品説明】

・インピーダンス:4オーム

・スピーカー(1台あたり):ツイーター=51mm×1、センター=76mm×1、バス(ウーファー)=152mm×1

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・周波数特性:40Hz-18kHz

・実用最大出力(メイン+サテライトスピーカー):72W (ツイーター=6W×2、センター=10W×2、バス(ウーファー)=20W×2)

・本体サイズ:幅12×奥行26.3×高さ47cm

・本体重量:約9kg (メインスピーカー5kg、サテライトスピーカー4kg)

・電源:100V(50/60Hz)



【サイズ】

高さ : 31.80 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 54.00 cm

重量 : 9.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。