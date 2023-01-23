『Rxakudedo フェンスキャスター付き最大幅300cm×高さ120cm 伸縮 門 門扉 建設現場/鉄道駅/学校/ガレージ ラティス アコ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 16時 14分に出品され03月19日 16時 14分に終了予定です。即決価格は8,472円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Rxakudedo フェンスキャスター付き最大幅300cm×高さ120cm 伸縮 門 門扉 建設現場/鉄道駅/学校/ガレージ ラティス アコ
【商品説明】
Rxakudedo フェンスキャスター付き最大幅300cm×高さ120cm 伸縮 門 門扉 建設現場/鉄道駅/学校/ガレージ ラティス アコーディオン 柵 柵 フェンス・垣 垣根 ゲート(軽量コンパクト)
・【さまざまなシナリオで使用】1。歩行者が建設現場に入らないように、建設現場に配置します。 2.学校が通学するとき、生徒の通行を容易にするために車両を遮断するためにフェンスを設置することができます。3.工場の大規模な電力設備を遮断するために使用されます。 4.エピデミック時の隔離として使用できます。 5.鉄道駅、地下鉄駅、ガレージはすべて
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【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 110.00 cm
重量 : 6.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8472円
386 入札履歴
終了
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