『ソフトボール・軟式用ミット BASIC Customer BSG965FR 一塁手用 ブラック×Ｒオレンジ RH 左投【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 09時 23分に出品され03月08日 09時 23分に終了予定です。即決価格は8,471円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソフトボール・軟式用ミット BASIC Customer BSG965FR 一塁手用 ブラック×Ｒオレンジ RH 左投



【商品説明】

・ウェブ:FMロング

・ファーストミット

・ラベル：HGラベル

・ラベル：黒台×アルミ金×レッド縁

・素材：（表）ベーシックカスタムレザー （平裏）ベーシックソフトレザー



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。