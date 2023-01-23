『泉精器製作所 IZUMI 3ヘッド 回転式シェーバー レッド IZR-N1261-R【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 18時 01分に出品され03月15日 18時 01分に終了予定です。即決価格は8,471円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
泉精器製作所 IZUMI 3ヘッド 回転式シェーバー レッド IZR-N1261-R
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.50 cm
横幅 : 17.70 cm
奥行 : 24.40 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8471円
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終了
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