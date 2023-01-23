『泉精器製作所 IZUMI 3ヘッド 回転式シェーバー レッド IZR-N1261-R【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 18時 01分に出品され03月15日 18時 01分に終了予定です。即決価格は8,471円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

泉精器製作所 IZUMI 3ヘッド 回転式シェーバー レッド IZR-N1261-R



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.50 cm

横幅 : 17.70 cm

奥行 : 24.40 cm

重量 : 590.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。