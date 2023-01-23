『ペティオ(Petio) アドメイト ハグムー ドッグリュックキャリー M ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 05時 03分に出品され03月17日 05時 03分に終了予定です。即決価格は8,471円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペティオ(Petio) アドメイト ハグムー ドッグリュックキャリー M ブラック



【商品説明】

・フタが閉めやすい。

・動物病院の待合室や車での長時間の移動が快適。

・原産国：中国

・大きく開いてスペース広々。

・底が傾きにくい水平構造。

X09SPY89CN

【サイズ】

高さ : 15.20 cm

横幅 : 43.60 cm

奥行 : 49.20 cm

重量 : 1.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。