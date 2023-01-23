『ottostyle.jp スエード ドッグステップ Mサイズ シルクベージュ 幅40cm×奥行き45cm×高さ30cm ペットステップ 愛犬【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 18時 30分に出品され03月04日 18時 30分に終了予定です。即決価格は8,471円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ottostyle.jp スエード ドッグステップ Mサイズ シルクベージュ 幅40cm×奥行き45cm×高さ30cm ペットステップ 愛犬
【商品説明】
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・?【商品詳細】 サイズ：展開時 : (約)幅40cm×奥行き67cm×高さ15cm/折畳時 : (約)幅40cm×奥行き45cm×高さ30cm材質：ク
【サイズ】
高さ : 17.60 cm
横幅 : 43.00 cm
奥行 : 69.70 cm
重量 : 1.38 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8471円
127 入札履歴
終了
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