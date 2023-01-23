『ki-gu-mi 江戸城 - 小学生 から 大人 まで 楽しめる 木製 3D 立体パズル DIY 工作キット - 男の子 女の子 の 知育玩【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 09時 22分に出品され03月04日 09時 22分に終了予定です。即決価格は8,471円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ki-gu-mi 江戸城 - 小学生 から 大人 まで 楽しめる 木製 3D 立体パズル DIY 工作キット - 男の子 女の子 の 知育玩
【商品説明】
・【おうち時間をお子さんと】子供も大人もたまにはゲームやスマホから離れて、一緒に3D立体パズルで工作タイム！
・【プレゼントに最適】子供からクラフト好きな大人まで楽しめるため、クリスマスや誕生日のプレゼント、さらにはパーティーの景品やミニチュア好きな女の子にもオススメ!
・【初心者にも簡単】木のシートには切れ目が入っており、シートから簡単にはパズルピースを抜き出し可能。組み立て方法はプラモデルと同様イラストで分かりやすく表記。
・【建築物シリーズ】大人気のki-gu-miウッドパズルに江戸城が新登場！お土産やインテリアとしても最適な、お城の細部まで拘り抜いた木製パズルです。
・【木のシートから】ki
【サイズ】
高さ : 2.50 cm
横幅 : 15.20 cm
奥行 : 24.20 cm
重量 : 310.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8471円
18 入札履歴
終了
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