ki-gu-mi 江戸城 - 小学生 から 大人 まで 楽しめる 木製 3D 立体パズル DIY 工作キット - 男の子 女の子 の 知育玩【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ki-gu-mi 江戸城 - 小学生 から 大人 まで 楽しめる 木製 3D 立体パズル DIY 工作キット - 男の子 女の子 の 知育玩



【商品説明】

・【おうち時間をお子さんと】子供も大人もたまにはゲームやスマホから離れて、一緒に3D立体パズルで工作タイム！

・【プレゼントに最適】子供からクラフト好きな大人まで楽しめるため、クリスマスや誕生日のプレゼント、さらにはパーティーの景品やミニチュア好きな女の子にもオススメ!

・【初心者にも簡単】木のシートには切れ目が入っており、シートから簡単にはパズルピースを抜き出し可能。組み立て方法はプラモデルと同様イラストで分かりやすく表記。

・【建築物シリーズ】大人気のki-gu-miウッドパズルに江戸城が新登場！お土産やインテリアとしても最適な、お城の細部まで拘り抜いた木製パズルです。

・【木のシートから】ki



【サイズ】

高さ : 2.50 cm

横幅 : 15.20 cm

奥行 : 24.20 cm

重量 : 310.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。