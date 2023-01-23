『VOSAREA 2pcs 6 Christmas Berry Stems Cyan Berry Picks Floral Faux Flower Arrangement Silk Flowers Autumn Decor Fake Silk Flower Arrangements Artifi【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 09時 38分に出品され03月11日 09時 38分に終了予定です。即決価格は8,471円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名VOSAREA 2pcs 6 Christmas Berry Stems Cyan Berry Picks Floral Faux Flower Arrangement Silk Flowers Autumn Decor Fake Silk Flower Arrangements Artificial Fruit Decor Pomegranate red Berriesブランド：VOSAREA商品サイズ：mediumx2pcs高さ：4 cm横幅：8 cm奥行：34 cm重量：6074 g商品番号：36TZBG7SGO25Q11R237色：Greenx2pcs素材：Silk