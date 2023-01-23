『サンコー TPボックス TP485L 取手有 ライトグレー SKTP485LGLL 代引き不可【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 14時 36分に出品され03月21日 14時 36分に終了予定です。即決価格は8,471円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【メーカー型番】SK-TP485L-GLL



【JANコード】4983049365063



【ブランド】サンコー



【特徴】

TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。



【用途】





【仕様】

容量(L):170.3色:ライトグレー外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:838×503×473有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:794×459×451適用カード差し(別売):4辺5、97、102型適合フタ（別売）：-







【材質／仕上】

ポリプロピレン（PP）



【セット内容／付属品】





【注意】



【原産国】日本