『RUFFWEAR(ラフウェア) フロントレンジハーネス 1874127日本正規品 (XXS， CFROG)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 15時 30分に出品され03月16日 15時 30分に終了予定です。即決価格は8,471円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RUFFWEAR(ラフウェア) フロントレンジハーネス 1874127日本正規品 (XXS， CFROG)
【商品説明】
・IDタグを収納できるポケット
・お揃いリーシュあり：フロントレンジリーシュと色合いを揃えて使用できます。
・かんたん装着：バックルで装着が容易に行えます。
・ライトを当てると光る反射素材をふちまきに使用
・反射素材：夜間の視認性を高める反射素材を使用しています。
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 13.60 cm
奥行 : 23.80 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8471円
799 入札履歴
終了
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