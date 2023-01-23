『RUFFWEAR(ラフウェア) フロントレンジハーネス 1874127日本正規品 (XXS， CFROG)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 15時 30分に出品され03月16日 15時 30分に終了予定です。即決価格は8,471円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

RUFFWEAR(ラフウェア) フロントレンジハーネス 1874127日本正規品 (XXS， CFROG)



【商品説明】

・IDタグを収納できるポケット

・お揃いリーシュあり：フロントレンジリーシュと色合いを揃えて使用できます。

・かんたん装着：バックルで装着が容易に行えます。

・ライトを当てると光る反射素材をふちまきに使用

・反射素材：夜間の視認性を高める反射素材を使用しています。



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 13.60 cm

奥行 : 23.80 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。