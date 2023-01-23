『イシュタル リュック ラッセル BK【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 12時 13分に出品され03月22日 12時 13分に終了予定です。即決価格は8,471円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

イシュタル リュック ラッセル BK



【商品説明】

・タテ47cmxヨコ27cmxマチ15.5cm

・ポケットの数:8(外側4/内側4)

・メイン素材: ポリエステル×PU

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル， ポリウレタン

・重量:800g



【サイズ】

高さ : 15.50 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 47.00 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ イシュタル

リュック

ラッセル

BK