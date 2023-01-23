『イシュタル リュック ラッセル BK【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 12時 13分に出品され03月22日 12時 13分に終了予定です。即決価格は8,471円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イシュタル リュック ラッセル BK
【商品説明】
・タテ47cmxヨコ27cmxマチ15.5cm
・ポケットの数:8(外側4/内側4)
・メイン素材: ポリエステル×PU
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル， ポリウレタン
・重量:800g
【サイズ】
高さ : 15.50 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 47.00 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8471円
413 入札履歴
終了
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