『朝日木材加工 テレビ 壁掛け金具 WALL FIT MOUNT 40~70型 ブラック チルト TLT-002-BK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 47分に出品され03月20日 01時 47分に終了予定です。即決価格は8,471円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
朝日木材加工 テレビ 壁掛け金具 WALL FIT MOUNT 40~70型 ブラック チルト TLT-002-BK
【商品説明】
・サイズ:約幅65x奥行5x高さ43cm
・主材:スチール
・付属品:水平器
・取付: VESA対応
・推奨テレビサイズ: 40V~70V
・生産国:中国
・耐荷重: 50?
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 12.80 cm
奥行 : 60.00 cm
重量 : 2.86 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8471円
349 入札履歴
終了
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