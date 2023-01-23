『朝日木材加工 テレビ 壁掛け金具 WALL FIT MOUNT 40~70型 ブラック チルト TLT-002-BK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 47分に出品され03月20日 01時 47分に終了予定です。即決価格は8,471円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

朝日木材加工 テレビ 壁掛け金具 WALL FIT MOUNT 40~70型 ブラック チルト TLT-002-BK



【商品説明】

・サイズ:約幅65x奥行5x高さ43cm

・主材:スチール

・付属品:水平器

・取付: VESA対応

・推奨テレビサイズ: 40V~70V

・生産国:中国

・耐荷重: 50?



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 60.00 cm

重量 : 2.86 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。