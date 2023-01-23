『BTM キャットタワー 突っ張り キャットツリー スリムタワー 猫タワー 爪研ぎ 多頭飼い アスレチック おしゃれ 可愛い 運動不足解消 ス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 06時 38分に出品され04月02日 06時 38分に終了予定です。即決価格は8,471円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BTM キャットタワー 突っ張り キャットツリー スリムタワー 猫タワー 爪研ぎ 多頭飼い アスレチック おしゃれ 可愛い 運動不足解消 ス
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 32.00 cm
横幅 : 41.00 cm
奥行 : 62.00 cm
重量 : 20.25 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8471円
98 入札履歴
終了
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