『ピアス Nina＆Jules/ニナ・エ・ジュール EARRING ピアス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 19時 57分に出品され03月11日 19時 57分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※このアイテムは返品・交換対象外商品です。
ZOZO問い合わせ番号:77912423
ショップ:ROOP TOKYO，ループトーキョー
ブランド:NINA&JULES，ニナエジュール，ROOPTOKYO，ループトウキョウ
商品名:Nina＆Jules/ニナ・エ・ジュール EARRING ピアス
カテゴリ:アクセサリー>ピアス（両耳用）
ブランド品番:212-23FW/，E23-13
素材:-
カラー:シルバー
サイズ:FREE
企画ID:1660462，1660461，1633404，1633401
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落札価格8470円
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終了
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