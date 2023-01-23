『ピアス Nina＆Jules/ニナ・エ・ジュール EARRING ピアス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 19時 57分に出品され03月11日 19時 57分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ZOZO問い合わせ番号:77912423

ショップ:ROOP TOKYO，ループトーキョー

ブランド:NINA&JULES，ニナエジュール，ROOPTOKYO，ループトウキョウ

商品名:Nina＆Jules/ニナ・エ・ジュール EARRING ピアス

カテゴリ:アクセサリー>ピアス（両耳用）

ブランド品番:212-23FW/，E23-13

素材:-

カラー:シルバー

サイズ:FREE

企画ID:1660462，1660461，1633404，1633401

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ピアス

Nina＆Jules/ニナ・エ・ジュール

EARRING

ピアス