『古代マケドニア王国史研究 フィリッポス二世のギリシア征服【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 01時 50分に出品され03月21日 01時 50分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本 ISBN:9784130261739 澤田典子／著 出版社:東京大学出版会 出版年月:2022年11月 サイズ:387，161P 22cm 人文 ≫ 世界史 [ その他ヨーロッパ史 ] コダイ マケドニア オウコクシ ケンキユウ フイリツポス ニセイ ノ ギリシア セイフク フイリツポス／2セイ／ノ／ギリシア／セイフク 登録日:2022/11/26 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
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落札価格8470円
503 入札履歴
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