『消化器外科手術上部消化管 イラストと動画で手術手技を身に付ける ビジュアルサージカル / 上西紀夫 〔本〕【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 03時 43分に出品され03月11日 03時 43分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
発売日:2018年09月 / ジャンル:物理・科学・医学 / フォーマット:本 / 出版社:学研メディカル秀潤社 / 発売国:日本 / ISBN:9784780909661 / アーティストキーワード:上西紀夫
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落札価格8470円
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