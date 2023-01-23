『オゾン療法 臨床の立場から 第2版 / ベリオ・ボッチ 〔本〕【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 23時 21分に出品され03月17日 23時 21分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
発売日:2017年11月 / ジャンル:物理・科学・医学 / フォーマット:本 / 出版社:丸善出版 / 発売国:日本 / ISBN:9784621302217 / アーティストキーワード:ベリオ・ボッチ
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落札価格8470円
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