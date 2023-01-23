『膝・下腿の骨折・外傷の手術 No.1 Os Nexus / 宗田大 〔全集・双書〕【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 03時 33分に出品され04月12日 03時 33分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
発売日:2015年02月 / ジャンル:物理・科学・医学 / フォーマット:全集・双書 / 出版社:メジカルビュー社 / 発売国:日本 / ISBN:9784758313803 / アーティストキーワード:宗田大
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落札価格8470円
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