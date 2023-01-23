『黄帝内経霊枢 現代語訳 上巻 / 南京中医薬大学 〔本〕【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 22時 29分に出品され04月05日 22時 29分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 発売日:1999年12月 / ジャンル:物理・科学・医学 / フォーマット:本 / 出版社:東洋学術出版社 / 発売国:日本 / ISBN:9784924954557 / アーティストキーワード:南京中医薬大学 / タイトルキーワード:コウテイダイケイレイスウ