『平家物語と法師たち 三省堂書店オンデマンド【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月19日 04時 34分に出品され05月19日 04時 34分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 出版社：笠間書院

著者名：山下正治