『平家物語と法師たち 三省堂書店オンデマンド【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月19日 04時 34分に出品され05月19日 04時 34分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
出版社：笠間書院
著者名：山下正治
記紀万葉語の研究 三省堂書店オンデマンド
¥ 8470
林葉和歌集 研究と校本 三省堂書店オンデマンド
¥ 8470
藤原明衡と雲州往来 三省堂書店オンデマンド
¥ 8470
王朝文学論考 三省堂書店オンデマンド
¥ 8470
内閣文庫蔵『沙石集』 翻刻と研究 三省堂書店オンデマンド
¥ 8470
源氏物語 表現の理路 三省堂書店オンデマンド
¥ 8470
中世勅撰和歌集史の構想 三省堂書店オンデマンド
¥ 8470
平安時代私家集の研究 三省堂書店オンデマンド
¥ 8470
定家仮名遣の研究 三省堂書店オンデマンド
¥ 8470
When Half Is Whole : Multiethnic Asian Identities : (Asian America (Hardcover))
¥ 8400
The Creative South: Buddhist and Hindu Art in Mediaeval Maritime Asia， Vol. 1
¥ 8400
Approaches to Discourse Analysis
¥ 8400
Breath and Smoke: Tobacco Use among the Maya
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Buddhism and the Transformation of Old Age in Medieval Japan
¥ 8400
Word Embodied: The Jeweled Pagoda Mandalas in Japanese Buddhist Art
¥ 8400
The Literature of California， Volume 1: Native Beginnings to 1945
¥ 8400
Emergence: Towards A New Metaphysics and Philosophy of Science
¥ 8400
Transcription Practice for the International Phonetic Alphabet: Exercises for Students of English
¥ 8344
落札価格8470円
182 入札履歴
終了
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