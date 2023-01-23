『17.18世紀大旅行叢書 第I期 5 ムガル帝国誌 岩波オンデマンドブックス / 小名康之 〔全集・双書〕【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 08時 32分に出品され03月25日 08時 32分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
発売日:2023年11月 / ジャンル:哲学・歴史・宗教 / フォーマット:全集・双書 / 出版社:岩波書店 / 発売国:日本 / ISBN:9784007313813 / アーティストキーワード:小名康之
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