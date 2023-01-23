『福祉行政報告例 令和2年度 / 厚生労働省政策統括官 (統計・情報政策担当) 〔本〕【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 10時 22分に出品され03月07日 10時 22分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 発売日:2022年03月 / ジャンル:ビジネス・経済 / フォーマット:本 / 出版社:厚生労働統計協会 / 発売国:日本 / ISBN:9784875118633 / アーティストキーワード:厚生労働省政策統括官 (統計・情報政策担当)