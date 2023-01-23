『皮膚病理のすべて 3 腫瘍性皮膚疾患 / 真鍋俊明 〔本〕【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 21時 17分に出品され03月16日 21時 17分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
発売日:2020年10月 / ジャンル:物理・科学・医学 / フォーマット:本 / 出版社:文光堂 / 発売国:日本 / ISBN:9784830634734 / アーティストキーワード:真鍋俊明
内容詳細:目次:第１章 パターンから迫る病理組織診断/ 第２章 症例解析―病理診断へのアプローチ １．表皮内腫瘍（Ｉｎｔｒａｅｐｉｄｅｒｍａｌ Ｆｌａｔ Ｔｕｍｏｒｓ，Ｐａｇｅｔｏｉｄ（Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ）/ Ｅｘｏｐｈｙｔｉｃ Ｖｅｒｒｕｃｏｕｓ Ｔｕｍｏｒｓ，Ｐａｐｉｌｌａｔｅｄ（Ｐａｐｉｌｌｏｍａｔｏｕｓ ｗｉｔｈ Ｅｎｄｏｐｈｙｔｉｃ Ｇｒｏｗｔｈ）/ Ｅｘｏｐｈｙｔｉｃ Ｎｏｎ‐Ｖｅｒｒｕｃｏｕｓ Ｔｕｍｏｒｓ，Ｓｍｏｏｔｈ Ｐｏｌｙｐｏｉｄ（Ｆｉｂｒｏｅｐｉｔｈｅｌｉａｌ） ほか）/ 第３章 症例・・・
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落札価格8470円
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