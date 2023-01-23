『ジオダイナミクス 原著第3版 / Donald Turcotte 〔本〕【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 07時 47分に出品され03月19日 07時 47分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 発売日:2020年11月 / ジャンル:物理・科学・医学 / フォーマット:本 / 出版社:共立出版 / 発売国:日本 / ISBN:9784320047372 / アーティストキーワード:Donald Turcotte