『更級日記上洛の記千年 東国からの視座 武蔵野書院創業百周年記念論集 / 和田律子 〔本〕【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 13時 04分に出品され04月28日 13時 04分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 発売日:2020年07月 / ジャンル:文芸 / フォーマット:本 / 出版社:武蔵野書院 / 発売国:日本 / ISBN:9784838607310 / アーティストキーワード:和田律子