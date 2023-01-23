『ixo models 1/18 (18RMC049B) Peugeot 205 T16 E2 #4 Rally Monte Carlo 1986 J.Kankkunen / J.Piironen【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 15時 57分に出品され05月11日 15時 57分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー: イクソ
スケール: 1/18
商品名: Peugeot 205 T16 E2 #4 Rally Monte Carlo 1986
ドライバー：J.Kankkunen / J.Piironen
品番: 18CMC049B
材質：ダイキャスト
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¥ 8470
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¥ 8470
落札価格8470円
639 入札履歴
終了
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