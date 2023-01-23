ixo models 1/18 (18RMC049B) Peugeot 205 T16 E2 #4 Rally Monte Carlo 1986 J.Kankkunen / J.Piironen【カレンダー 2025の人気アイテム】

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商品情報 メーカー: イクソ

スケール: 1/18

商品名: Peugeot 205 T16 E2 #4 Rally Monte Carlo 1986

ドライバー：J.Kankkunen / J.Piironen

品番: 18CMC049B

材質：ダイキャスト

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ ixo

models

1/18

(18RMC049B)

Peugeot

205

T16

E2

#4

Rally

Monte

Carlo

1986

J.Kankkunen

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J.Piironen